Rubano una carta di credito nel parcheggio del supermercato e spendono 1700 euro

CASSANO SPINOLA – Un’automobilista è stata vittima di un furto aggravato avvenuto nel parcheggio di un supermercato del paese. I Carabinieri della Stazione locale hanno identificato e denunciato in stato di libertà due pluripregiudicati, ritenuti responsabili dell’episodio.

Secondo la ricostruzione dei militari, i due uomini avrebbero agito con rapidità e metodo. Dopo aver individuato la vittima, impegnata negli acquisti, si sono avvicinati alla vettura parcheggiata e hanno sottratto alcuni effetti personali lasciati all’interno dell’abitacolo. Tra questi, una carta di credito che si è rivelata il vero obiettivo del colpo.

Il danno è stato immediato: prima che la proprietaria potesse accorgersi del furto e procedere al blocco della carta, i malviventi sono riusciti a effettuare una serie di transazioni fraudolente per un totale di circa 1.700 euro.

Determinante si è rivelata la tempestività delle indagini avviate dai Carabinieri subito dopo la segnalazione. L’incrocio dei dati provenienti dai sistemi di videosorveglianza con le ricevute dei pagamenti elettronici ha consentito agli investigatori di risalire all’identità dei presunti responsabili, già noti alle forze dell’ordine per precedenti analoghi nella provincia di Alessandria.

I due sono stati denunciati e ora la loro posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

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