Uomo di 83 anni muore in uno scontro a San Sebastiano Po

SAN SEBASTIANO PO – Un grave scontro stradale è costato la vita a un uomo di 83 anni nella mattinata di oggi lungo la strada provinciale 590, nel territorio di San Sebastiano da Po.

Lo schianto si è verificato pochi minuti prima delle 8 e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per chiarire le cause che hanno portato all’impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, coordinati da Azienda Zero, insieme agli agenti per la gestione della viabilità e le indagini del caso. L’uomo deceduto era alla guida di una Toyota Yaris. Coinvolta nello scontro anche una seconda vettura, a bordo della quale si trovava un uomo di 32 anni: il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice verde. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.

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