È Roberto Cadoni di Verolengo l’uomo rimasto vittima dello scontro a San Sebastiano Po

SAN SEBASTIANO PO – Un grave scontro stradale, avvenuto nella mattinata di oggi lungo la strada provinciale 590, nel territorio di San Sebastiano da Po, è costato la vita a un uomo di 83 anni. Si tratta di Roberto Cadoni, di Verolengo.

Lo scontro

Lo schianto si è verificato pochi minuti prima delle 8 e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. L’uomo deceduto era alla guida di una Toyota Yaris. Coinvolta nello scontro anche una seconda vettura, una Mercedes Classe A, a bordo della quale si trovava un uomo di 32 anni, soccorso e trasportato in ospedale. Non ha riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, coordinati da Azienda Zero, insieme agli agenti per la gestione della viabilità e le indagini del caso. La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

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