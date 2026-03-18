Nel cortile del Liceo Einstein di Torino bruciate le bandiere di Israele e Usa

TORINO – Un’azione dimostrativa dal significato molto forte al Liceo Einstein di Torino. Lunedì, nell’intervallo, un gruppo di studenti del Collettivo Einstein, si è riunito nel cortile della scuola ed ha dato fuoco alle bandiere di israele e Palestina.

Ancora una volta un messaggio chiaro degli studenti dell’Einstein, che nei mesi scorsi sono stati protagonisti di proteste e polemiche, contro il genocidio in atto in Palestina.

“Oggi nell’intervallo – hanno scritto – ci siamo raccolti in un momento dimostrativo contro le ultime operazioni militari degli Stati Uniti e di Israele, dando fuoco alle bandiere di questi due paesi imperialisti e guerrafondai”.

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