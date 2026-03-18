Il Piemontese dell’anno 2025 Abderrahmane Amajou verrà premiato all’Ufficio Pio

TORINO – Si svolgerà venerdì 27 marzo alle ore 18 la premiazione di Abderrahmane Amajou, scelto dai lettori di Quotidiano Piemontese come Piemontese dell’anno 2025. Abderrahmane Amajou verrà premiato allo Spazio Incontri della Fondazione Ufficio Pio, in Corso Ferrucci 3, a Torino.

La premiazione è ad ingresso gratuito ma è necessario prenotarsi riservando un posto sulla piattaforma dedicata. Alla premiazione sarà presente anche la Presidente di Ufficio Pio Franca Maino.

Il programma dell’evento

Come ogni anno la premiazione prevede un’intervista con il premiato a cura della redazione di Quotidiano Piemontese sui temi che hanno portato alla candidatura. Si parlerà quindi della grave situazione internazionale, del genocidio ancora in atto in Palestina e inevitabilmente degli aggiornamenti piuttosto drammatici che stanno interesssando l’area del Golfo.

Al termine dell’intervista si procederà alla premiazione vera e propria, con la consegna del tradizionale foujot.

Per partecipare all’evento è necessario riservare il proprio posto gratuito sul sito dedicato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese