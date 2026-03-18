La lettera ai ragazzi piemontesi per la donazione di organi è piena di errori: scoppia il caso

TORINO – Doveva essere un messaggio di responsabilità e sensibilizzazione, ma si è trasformato in un piccolo caso mediatico. La lettera inviata dalla Regione Piemonte a circa 95 mila giovanissimi residenti sul territorio è finita al centro delle polemiche per una lunga serie di errori grammaticali e refusi che non sono passati inosservati.

A firmare la comunicazione è il presidente Alberto Cirio, con l’obiettivo – condivisibile e importante – di promuovere la cultura della donazione di organi, sangue e midollo osseo tra i giovani da poco diventati maggiorenni. Un gesto definito “responsabile, indolore e prezioso”, che rappresenta una scelta di grande valore civile.

Una lettera piena di errori

Il problema, però, è tutto nella forma. Il contenuto, almeno nelle intenzioni, passa in secondo piano di fronte a una serie di sviste linguistiche che hanno suscitato imbarazzo e ironia.

Già nelle prime righe emergono incongruenze evidenti: “Complimenti, sei diventato maggiorenne” anche quando la destinataria è una ragazza. Poi gli errori più classici, ma non per questo meno gravi in una comunicazione istituzionale: apostrofi mancanti (“l emozione”, “un idea”), accenti dimenticati e un uso disinvolto della congiunzione “e” al posto del verbo essere.

Refusi che, nel loro insieme, danno l’impressione di un testo mai realmente revisionato prima della stampa e della spedizione. Un dettaglio non da poco, considerando la portata dell’iniziativa e il numero dei destinatari.

Il rimpallo di responsabilità

Dalla Regione fanno sapere che la responsabilità sarebbe da attribuire al programma di impaginazione utilizzato dall’azienda incaricata della realizzazione e spedizione delle lettere. Una spiegazione che non placa del tutto le critiche, soprattutto per l’assenza di un controllo finale.

L’ente ha comunque deciso di intervenire: è stato dato mandato agli uffici di chiedere i danni alla ditta coinvolta, definendo “inaccettabile” che un progetto così rilevante venga offuscato da errori evitabili.

Social scatenati, ma il messaggio passa

Nel frattempo, come prevedibile, la lettera ha iniziato a circolare sui social network, diventando rapidamente virale. Tra ironia e indignazione, molti utenti hanno sottolineato come proprio un’istituzione pubblica dovrebbe essere esempio di correttezza linguistica.

Eppure, al di là dello scivolone che imbarazza la Regione, qualcosa di positivo emerge. Le lettere – inviate ai ragazzi nati nel 2005, 2006 e nella prima metà del 2007 – stanno comunque producendo un effetto concreto.

Secondo quanto comunicato dalla Regione, sono già numerosi i giovani che in questi giorni hanno contattato i servizi dedicati per chiedere informazioni sulla donazione e approfondire il tema. Un segnale incoraggiante, che dimostra come la sostanza, almeno in parte, riesca ancora a superare la forma.

Un’occasione da non sprecare

Il caso solleva una questione più ampia: quanto conta la qualità della comunicazione istituzionale? In un’epoca in cui ogni messaggio può diventare virale nel giro di poche ore, anche un apostrofo fuori posto rischia di compromettere la credibilità di un’intera iniziativa.

La speranza è che, superato l’imbarazzo, si torni a concentrarsi sul cuore del messaggio: promuovere tra i giovani una cultura della solidarietà e della donazione che può davvero fare la differenza. Perché, refusi a parte, salvare vite resta sempre la notizia più importante.

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