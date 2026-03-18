Quali sono le 10 migliori gelaterie di Torino

TORINO – Le temperature si scaldano, la primavera incombe ed ecco che appare incontrollabile la voglia di un buon gelato. Ma dove si può mangiare un ottimo gelato a Torino?

Praticamente ovunque. Abbiamo però provato a selezionare le 10 migliori gelaterie di Torino e ve le proponiamo. Come sempre si tratta di una selezione del tutto soggettiva e se volete indicarci qual è la vostra gelateria preferita a Torino potete farlo nei commenti all’articolo.

Le 10 migliori gelaterie di Torino

Mara dei Boschi

P.za Carlo Emanuele II, 21

Tra le più celebri in Italia, famosa per ingredienti selezionati e gusti creativi.

Gelati d’Antan

Via Nicola Fabrizi, 37

Gelato “come una volta”, con lavorazioni artigianali e gusti anche insoliti.

La Tosca

Via Luigi Cibrario, 50

Molto apprezzata per qualità e sperimentazione sui gusti.

Nivà

P.za Vittorio Veneto, 8

Materie prime eccellenti e attenzione alla sostenibilità.

Ottimo! Buono non basta

Piazza Francesco Borromini, 86/F

Nome curioso, ma qualità altissima e grande ricerca.



Aria Gelateria

Via Tripoli, 33

Innovativa e contemporanea, spesso citata tra le migliori d’Italia.

Alberto Marchetti

Via Po, 35/B

Un classico torinese, sinonimo di gelato artigianale di qualità.

Papalele Gelateria

Via Po, 35/B

Addirittura 2ª migliore gelateria d’Italia in una classifica recente.

Moou Gelateria

Piazza della Repubblica, 25

Premi per sostenibilità e innovazione produttiva.

Siculo Gelateria

Via S. Quintino, 31

Storica, famosa per gusti siciliani e granite autentiche.

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