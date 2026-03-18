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Quali sono le 10 migliori gelaterie di Torino
Scopri le migliori gelaterie a Torino
TORINO – Le temperature si scaldano, la primavera incombe ed ecco che appare incontrollabile la voglia di un buon gelato. Ma dove si può mangiare un ottimo gelato a Torino?
Praticamente ovunque. Abbiamo però provato a selezionare le 10 migliori gelaterie di Torino e ve le proponiamo. Come sempre si tratta di una selezione del tutto soggettiva e se volete indicarci qual è la vostra gelateria preferita a Torino potete farlo nei commenti all’articolo.
Le 10 migliori gelaterie di Torino
Mara dei Boschi
P.za Carlo Emanuele II, 21
Tra le più celebri in Italia, famosa per ingredienti selezionati e gusti creativi.
Gelati d’Antan
Via Nicola Fabrizi, 37
Gelato “come una volta”, con lavorazioni artigianali e gusti anche insoliti.
La Tosca
Via Luigi Cibrario, 50
Molto apprezzata per qualità e sperimentazione sui gusti.
Nivà
P.za Vittorio Veneto, 8
Materie prime eccellenti e attenzione alla sostenibilità.
Ottimo! Buono non basta
Piazza Francesco Borromini, 86/F
Nome curioso, ma qualità altissima e grande ricerca.
Aria Gelateria
Via Tripoli, 33
Innovativa e contemporanea, spesso citata tra le migliori d’Italia.
Alberto Marchetti
Via Po, 35/B
Un classico torinese, sinonimo di gelato artigianale di qualità.
Papalele Gelateria
Via Po, 35/B
Addirittura 2ª migliore gelateria d’Italia in una classifica recente.
Moou Gelateria
Piazza della Repubblica, 25
Premi per sostenibilità e innovazione produttiva.
Siculo Gelateria
Via S. Quintino, 31
Storica, famosa per gusti siciliani e granite autentiche.
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