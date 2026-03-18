La ministra Santanchè vuole accorciare le vacanze scolastiche estive per favorire il turismo in bassa stagione

TORINO – Il calendario scolastico italiano prevede il periodo estivo di vacanza più lungo d’Europa. Nessuno si ferma per tre mesi come facciamo noi e questo è un tema che da anni è sul tavolo. Ora dal tavolo l’ha sollevato la ministra del Turismo Daniela Santanchè.

Intervenendo al al Forum internazionale del turismo di Milano la minstra Santanchè ha detto di aver aperto un dialogo con il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per cambiare il calendario scolastico, anche se dal Ministero interessato hanno tenuto a far sapere che non c’è nessun progetto in corso.

La proposta

La proposta della ministra Santanchè, che non è dettagliata e pare essere poco più di un’idea, sarebbe di accorciare nettamente le vacanze estive e magari anche quelle di Natale per spezzettare le vacanze scolastiche in momenti diversi dell’anno, in linea con quanto accade nel resto d’Europa.

Santanchè però non è ministra dell’Istruzione ed in effetti la proposta (chiamiamola per ora “idea”) sarebbe un volano per qual che riguarda il suo ministero di competenza: il Turismo.

Secondo la ministra cuneese infatti, spezzettare le vacanze scolastiche consentirebbe alle famiglie di organizzare periodi di vacanze in giro per l’Italia (è lei stessa a parlare di “turismo interno”) in altri periodo dell’anno, in bassa stagione. Insomma vancanze scolastiche estive più corte per avere più periodi di vacanza nel resto dell’anno.

Le reazioni

L’idea, sulla quale come detto si discute da anni (di accorciare le vacanze scolastiche estive, non di promuovere le vacanze delle famiglie spezzettate nel corso dell’anno), ha subito suscitato reazioni varie.

Il ministero di competenza, quello dell’Istruzione e del Merito, ha fatto sapere che il tema non è per il momento in discussione. C’è poi chi fa notare che stiamo andando incontro ad estati sempre più calde ed è impensabile tenere studenti e insegnanti chiusi in classe a luglio o agosto.

Inoltre, e questo punto è fondamentale, la scuola italiana ha al momento urgenze decisamente più pressanti, a partire dalle strutture per arrivare ai programmi.

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