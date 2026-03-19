Chiede aiuto in strada dopo essere stata picchiata dal marito: un arresto a Omegna

OMEGNA – Una lite violenta e ancora le botte: una donna è scesa in strada chiedendo aiuto dopo essere stata picchiata dal marito.

Cosa è successo

Non era la prima volta che un uomo di 43 anni, residente a Omegna (Verbano-Cusio-Ossola), maltrattava e picchiava la moglie. Questa volta, la donna, dopo l’ennesima lita e le botte, è scesa in strada e ha chiesto aiuto al 112. Quando i militari sono arrivati sul posto, la donna aveva visibili segni di percosse. È stata trasportata al pronto soccorso di Verbania, mentre l’aggressore è stato fermato ancora all’interno dell’abitazione e trasferito in carcere.

Il 43enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie.

Appena un mese fa la donna aveva denunciato l’uomo per violenze subite tra le mura di casa, ma la situazione non era cambiata. Dalle indagini sono emersi a suo carico altri precedenti interventi delle forze di polizia, effettuati nell’ultimo anno, per analoghi episodi di violenza domestica.

Come chiedere aiuto

Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522 (il numero è gratuito anche dai cellulari).

Utile anche l’applicazione YOUPOL che permette a chiunque di interagire con la Polizia di Stato inviando video, audio, immagini e testo relativi a episodi di bullismo/cyberbullismo, droga e violenza di genere.

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