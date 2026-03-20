Bambino resta bloccato col polso nel portabicchiere del cinema a Savigliano, lo salvano i vigili del fuoco

SAVIGLIANO – Episodio cuiroso ieri mattina al Cinema Aurora di Savigliano, dove i vigili del fuoco di Saluzzo sono intervenuti per liberare la mano di un bambino rimasta incastrata nel vano portabicchieri di un seggiolino.

Il piccolo si trovava in sala insieme ai compagni di classe per assistere a uno spettacolo organizzato dalla scuola, quando ha infilato la mano nel vano rotondo posto all’estremità del bracciolo, pensato per appoggiare bicchieri o contenitori di popcorn. Poco dopo, però, si è accorto di non riuscire più a liberarla: il polso era rimasto bloccato.

Nonostante il pronto intervento degli insegnanti e del personale della sala, la mano del bambino non riusciva a uscire dal portabicchieri, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Alla presenza dei genitori, subito avvertiti dalla scuola, la squadra del 115 ha tagliato il vano e liberato il piccolo.

Per fortuna, il bambino se l’è cavata con un grande spavento, ma senza conseguenze fisiche.

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