Gran Madre, il restauro verso la fine: le facciate torneranno all’antico splendore a luglio

TORINO – Il countdown per la restituzione della Gran Madre di Dio ai torinesi è ufficialmente iniziato. Dopo otto mesi dall’inizio dei lavori, oggi, 20 marzo 2026, è stato confermato che il restauro conservativo della facciata principale sta procedendo verso le battute finali e la conclusione dei lavori è prevista per luglio 2026.

L’intervento, coordinato dallo studio Dontstop Architettura e dall’architetta Manuela Ghirardi, è realizzato a costo zero per il Comune di Torino grazie a un’operazione di sponsorizzazione tecnica gestita dalla società One Srl.

Gli interventi tecnici: pulizia e consolidamento

Il restauro è stato impostato su criteri di massima compatibilità e reversibilità, con l’obiettivo di proteggere la materia originale del monumento. Le operazioni principali hanno riguardato pulitura profonda, ovvero una rimozione delle croste nere e dei depositi atmosferici che offuscavano i marmi, oltre che un consolidamento del timpano – un intervento delicato sulle parti deteriorate del bassorilievo e sugli elementi lapidei. Importante anche la parte del recupero scultoreo, il restauro conservativo di capitelli, statue e fregi, utilizzando materiali a ridotto impatto ambientale.

Le fasi finali: colonne e ritocchi cromatici

Attualmente, le maestranze dell’impresa Estia Srl sono impegnate nelle ultime fasi di pulizia delle maestose colonne in granito e della zoccolatura alla base del tempio.

Nelle prossime settimane il cantiere si concentrerà sui ritocchi pittorici: un’operazione minuziosa volta a riequilibrare le disomogeneità cromatiche della facciata, garantendo un aspetto unitario e armonioso all’intero edificio senza cancellare i segni della sua storia bicentenaria.

Come sottolineato dalla vicesindaca Michela Favaro, l’intesa tra pubblico e privato permetterà di restituire a Torino uno dei suoi simboli più iconici nella sua forma migliore, pronto per affrontare i prossimi decenni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese