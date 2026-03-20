Scarica macerie per strada in pieno giorno: denunciato imprenditore edile a Novara

NOVARA – Un gesto illecito consumato alla luce del sole, in un’area urbana densamente abitata, e interrotto grazie al senso civico di un cittadino. È quanto accaduto nel quartiere di Sant’Agabio, a Novara, dove un episodio di abbandono di rifiuti da demolizione ha portato alla denuncia del titolare di una ditta edile.

A far scattare l’intervento è stata proprio la segnalazione di un residente che, assistendo alla scena, ha documentato tutto con alcune immagini. Nelle riprese si vede chiaramente un furgone cassonato arrivare in un piccolo appezzamento di terreno, incastonato tra edifici e aree urbanizzate, e scaricare macerie all’interno di una buca scavata poco prima.

L’allarme ha immediatamente attivato la Polizia Locale di Novara e i Carabinieri Forestali, che hanno avviato accertamenti congiunti. In breve tempo, gli investigatori sono riusciti a risalire al mezzo e alla sua proprietà: si tratta di una ditta edile con sede nel Comasco, impegnata in lavori di ristrutturazione proprio in città.

Ulteriori irregolarità

Le verifiche hanno fatto emergere ulteriori irregolarità. Il veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti non risultava infatti iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali, requisito obbligatorio per svolgere questo tipo di attività. Di conseguenza, non solo lo smaltimento, ma anche il trasporto stesso dei materiali è risultato illecito.

Dopo aver raccolto le testimonianze dei dipendenti e delle persone informate sui fatti, le forze dell’ordine hanno denunciato il titolare della ditta, che era anche alla guida del mezzo. L’uomo dovrà rispondere davanti alla Procura di Novara del reato di gestione illecita di rifiuti, sia pericolosi sia non pericolosi, un illecito che prevede la pena dell’arresto da sei mesi a due anni.

Il furgone utilizzato per lo scarico abusivo è stato rintracciato e sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Attualmente è custodito in un deposito giudiziario. Contestualmente, è scattato anche il ritiro della patente, in base alle nuove disposizioni normative più stringenti in materia di tutela ambientale.

Sul fronte amministrativo, il Comune di Novara è stato informato dell’accaduto e provvederà a emettere un’ordinanza per imporre la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi a carico dell’indagato.

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