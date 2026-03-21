Rubano il portafogli ad un anziano disabile in un supermercato, arrestati a Vercelli

VERCELLI – Un intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di fermare tre persone ritenute responsabili di un furto con destrezza ai danni di un anziano, consumato all’interno di un esercizio commerciale cittadino. L’episodio risale allo scorso 16 marzo ed è il risultato di un’attività di controllo mirata alla prevenzione dei cosiddetti reati predatori.

Gli agenti della Squadra mobile stavano monitorando i movimenti di un’autovettura sospetta, con a bordo un uomo e due donne, notata per i suoi spostamenti anomali in città. L’attenzione dei poliziotti si è concentrata in particolare durante una sosta nei pressi di un supermercato: le due donne sono state viste uscire frettolosamente dal punto vendita, salire sull’auto guidata dal terzo complice e tentare di allontanarsi rapidamente.

A quel punto è scattato il controllo. Il veicolo è stato fermato poco dopo e i tre occupanti identificati: tutti sono risultati avere precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. La successiva perquisizione ha confermato i sospetti degli investigatori: all’interno dell’auto è stato trovato il portafoglio di un uomo ultrasettantenne, con ancora le carte bancarie.

Nel frattempo, la vittima – affetta da alcune disabilità motorie – si trovava ancora all’interno del supermercato, ignara del furto subito. Rintracciato dagli agenti, è stato informato dell’accaduto e accompagnato presso gli uffici della Questura per formalizzare la denuncia. In quell’occasione gli sono stati restituiti tutti i beni sottratti.

Per i tre sospettati è scattato l’arresto con l’accusa di furto pluriaggravato. Tuttavia, all’esito dell’udienza di convalida tenutasi il giorno successivo, l’autorità giudiziaria ha disposto la loro rimessione in libertà senza applicazione di misure cautelari.

Sul piano amministrativo, il Questore ha comunque adottato nei loro confronti il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio, vietando ai tre il ritorno nel Comune di Vercelli.

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