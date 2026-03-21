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Volley, Novara crolla in casa con Conegliano, ora la finale è un miraggio

Sconfitta casalinga 0-3 per le zanzare in Gara 2 di semifinale
Gabriele Farina

Pubblicato

48 secondi fa

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NOVARA – La Igor Novara non ha ripetuto la bella prova di Gara 1 ed è crollata nettamente in Gara 2 con la Imoco Conegliano. Il risultato di 0-3 non lascia spazio a recriminizaioni e i parziali dei set raccontano ancora meglio l’andamento della partita.

Conegliano si è imposta 12-25, 21-25, 17-25. Novara è stata in partita solo nel secondo set. Ora ci si sposta in veneto per Gara 3, che potrebbe già essere decisiva per conquistare la finale.

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