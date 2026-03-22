Valentina Greggio nella leggenda: ottava Coppa del Mondo e dominio assoluto nella velocità

VARS – Valentina Greggio è ancora di cristallo. E non è solo un modo di dire: è la fotografia perfetta di una stagione impeccabile che consegna all’atleta azzurra l’ennesimo trionfo della sua straordinaria carriera. All’indomani della conquista del sesto titolo mondiale, Greggio festeggia infatti l’ottava Coppa del Mondo di sci di velocità nella categoria S1, la nona complessiva se si considera anche il successo ottenuto nella categoria SDH nel 2013.

A decretare matematicamente la vittoria finale è stato lo stop forzato delle competizioni a Vars, in Francia, dove le condizioni meteo hanno impedito lo svolgimento della prova conclusiva della stagione. Un epilogo che, di fatto, ha cristallizzato una classifica già segnata dal dominio dell’azzurra, capace di vincere tutte e cinque le gare disputate tra Salla e Vars.

Numeri che parlano chiaro: cinque gare, cinque vittorie. Un percorso netto che non ha lasciato spazio alle avversarie e che conferma Greggio come la regina indiscussa della disciplina più veloce dello sci. Alle sue spalle, nella classifica generale, si piazza la svedese Agnes Abrahamsson, seguita dalla francese Maelle Loridon, terza sul podio finale.

La storia di una campionessa

Il successo del 2026 rappresenta l’ennesima tappa di una carriera costruita sulla continuità e sull’eccellenza. La prima Coppa del Mondo risale al 2015, primo tassello di un dominio proseguito senza interruzioni fino al 2018 con quattro vittorie consecutive. Dopo il ritorno al successo nel 2022, Greggio ha inaugurato un nuovo ciclo vincente, culminato con il tris 2024-2025-2026.

Un palmarès che si arricchisce anno dopo anno e che racconta la storia di un’atleta capace di reinventarsi e restare al vertice nonostante il passare del tempo e l’evoluzione della disciplina. Valentina Greggio non è solo una campionessa: è un punto di riferimento assoluto dello sci di velocità mondiale.

E mentre la stagione si chiude senza l’ultima gara, il verdetto più importante è già scritto: la Coppa del Mondo resta saldamente nelle mani di una fuoriclasse che continua a riscrivere i limiti della velocità. Ancora una volta, di cristallo.

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