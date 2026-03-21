Il Sassuolo ferma la Juve a Torino, Locatelli sbaglia un rigore

TORINO – Il Sassuolo si presenta a Torino in emergenza pertosse ma riesce a strappare un punto che potrebbe pesare parecchio sulle spalle della Juve nella corsa al quarto posto.

Spalletti sceglie ancora il tridente piccolo con Boga centrale affiancato da Conceicao e Yildiz. Ed è proprio il turco a portare i bianconeri in vantaggio scattando su rinvio di Perin e battendo Muric al 14′.

La Juve crea ancora ma pian piano si spegne e il Sassuolo non è venuto a Torino in vacanza. Lo dimostra ad inizio ripresa, quando Pinamonti trova il gol del pareggio al 52′. Spalletti corre ai ripari ed inserisce Miretti e Koopmainers. La Juve sembra giovare del cambio e le occasioni capitano soprattutto a Boga, ma il gol non arriva.

Così a dieci dalla fine è il momento di buttare nella mischia i due attaccanti veri, i due lungo e lunghissimo degenti bianconeri: Vlahovi e (udite! udite!) Milik, che non scendeva in campo da quasi due anni.

L’occasione arriva all’83’, quando il Var interviene per un fallo di mano in area e l’arbitro decide di assegnare un rigore alla Juve. Ma Locatelli si fa ipnotizzare da Muric e sbaglia. La partita non è finita, Muric fa un miracolo su Milik e ci sono 6 minuti di recupero da sfruttare. L’ultima occasione è sul piede di Yildiz, che spara alto. Il finale è 1-1.

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