La piemontese Eleonora Gasparrini terza nella Milano Sanremo femminile

TORINO – La piemontese Eleonora Gasparrini è arrivata terza nella Milano – Sanremo femminile che è stata vinta dalla belga Lotte Kopecky davanti alla svizzera Noemi Ruegg.

Eleonora Gasparrini è un astro nascente del ciclismo italiano. E’ nata 24 anni fa a Torino, ma è cresciuta sportivamente nella sua None. Eleonora é stata piú volte campionessa europea giovanile su pista e su strada e campionessa italiana junior su strada e a cronometro. Attualmente è in forza alla UAE Team ADQ. con capitana Elisa Longo Borghini, che a Sanremo non ha corso per una infezione virale.

La gara è stata caratterizzata da una caduta a circa venti chilometri dal traguardo, lungo la discesa della Cipressa, in cui l’italiana Debora Silvestri, ha fatto un volo di 5 metri dopo essere stata sbalzata oltre il guard rail. L’atleta veneta Rimarrà è ricoverata in ospedale ma vigile e si sottoporrà ad ulteriori esami per determinare l’entità completa delle lesioni subite.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese