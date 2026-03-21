Patrizia Laquidara sul palco del Folk Club

TORINO – Serata al Folk Club di Torino con Patrizia Laquidara, in tour con il nuovo progetto che anticipa l’album Florula, in uscita nel 2026. Il locale è pieno, il palco è molto vicino al pubblico, come sempre al Folk Club. Patrizia Laquidara entra senza costruzioni particolari e parte subito con il live.

Sul palco con lei Daniele Santimone alla chitarra, Stefano Dallaporta al basso ed elettronica ed Edoardo Piccolo alla batteria. La componente elettronica è evidente, in linea con il nuovo percorso dell’artista: laptop, controller e basi si affiancano agli strumenti più tradizionali, senza però complicare il suono.

La serata

Durante la serata si alternano brani già noti e pezzi nuovi. Le canzoni del nuovo progetto si inseriscono senza stacchi netti, mantenendo lo stesso tipo di concerto dall’inizio alla fine. Laquidara usa molto il corpo e le mani mentre canta: in diversi momenti suona anche strumenti semplici, come triangolo e tamburello, che diventano parte della performance. I movimenti sono essenziali, sempre legati al ritmo dei brani. I musicisti lavorano molto sull’accompagnamento: ci sono parti più costruite e altre più dirette, con battiti di mani e interventi ritmici dal vivo. L’elettronica resta presente per tutta la serata, ma sempre integrata con il resto. Tra un pezzo e l’altro Laquidara interviene quando serve: introduce i brani e interagisce con il pubblico, ma è soprattutto la voce a tenere insieme il concerto, sempre precisa e sotto controllo.

Dal vivo emerge con chiarezza la solidità dell’artista: presenza sicura, gestione naturale del palco e capacità di alternare momenti diversi senza forzature. Si percepisce anche il lavoro sulla parola, nella cura con cui introduce i brani e costruisce il racconto tra una canzone e l’altra. La voce, straordinaria, resta il punto centrale, sempre precisa e in grado di sostenere l’intero concerto.

I prossimi appuntamenti

Il programma del Folk Club prosegue nelle prossime settimane con una serie di concerti a forte presenza internazionale: il 28 marzo è atteso Joachim Cooder, l’11 aprile Andy McKee e il 17 aprile Sarah Lee Guthrie con Radoslav Lorkovic.

Foto e report di Samuele Silva.

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