Suor Annamaria, 106 anni e una vocazione senza tempo: la monaca “social” che ispira il mondo

ALESSANDRIA – Ha spento 106 candeline lo scorso 10 marzo, entrando a pieno titolo tra le religiose più longeve del pianeta. Ma ciò che rende davvero straordinaria la storia di suor Annamaria non è soltanto l’età: è il percorso di vita, segnato da una vocazione tardiva e da una sorprendente capacità di comunicare anche attraverso i social.

Al secolo Anna Perfumo, suor Annamaria appartiene alle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento ed è una monaca di clausura nel monastero di Seregno, in provincia di Monza. Nata a Rocca Grimalda, nell’Alessandrino, conserva ancora oggi una mente lucida e una presenza attiva nella vita del monastero, dove continua a svolgere piccoli ma significativi incarichi quotidiani.

Una monaca “connessa”

In un’epoca in cui il digitale sembra distante dalla vita contemplativa, suor Annamaria rappresenta un’eccezione affascinante. Nei giorni scorsi ha utilizzato i social network per ringraziare i numerosi messaggi di auguri ricevuti per il suo compleanno. Non è la prima volta: in passato aveva già condiviso su YouTube riflessioni sul Vangelo, dimostrando come anche una vita di clausura possa dialogare con il mondo esterno.

Un modo semplice ma potente per testimoniare la propria fede, che ha attirato l’attenzione ben oltre i confini italiani.

Una storia che fa il giro del mondo

La vicenda di suor Annamaria è stata rilanciata da importanti portali cattolici internazionali, tra cui Ewtn e Catholic News, contribuendo a far conoscere la sua testimonianza a un pubblico globale.

A colpire è soprattutto la sua scelta di vita: una vocazione arrivata tardi, quando molti pensano ormai di aver già scritto il proprio destino.

La vocazione a 70 anni

Suor Annamaria è infatti entrata in monastero a 70 anni, dopo una lunga attesa. Un percorso non comune, che lei stessa racconta con semplicità in un video pubblicato sull’account X delle Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento.

“Bisogna avere fede e pazienza”, afferma, riassumendo in poche parole il senso di una vita guidata dall’attesa e dalla perseveranza.

Un messaggio senza età

La sua storia è un esempio potente di come non esista un momento “giusto” per seguire la propria vocazione. A 106 anni, suor Annamaria continua a essere una presenza viva e significativa, capace di unire tradizione e modernità, silenzio e comunicazione.

In un mondo che corre veloce, la sua testimonianza invita a rallentare, ad ascoltare e, soprattutto, a credere che ogni percorso possa trovare compimento, anche quando sembra ormai troppo tardi.

Il messaggio di suor Annamaria

Sr. Annamaria ha reso lode a Dio e a tutti coloro che l’hanno accompagnata con la preghiera e hanno partecipato all Santa Messa di ringraziamento per i suoi 106 anni. pic.twitter.com/bCxJeRBWMm — Adoratrici Perpetue Seregno (@suoreadoratrici) March 17, 2026

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