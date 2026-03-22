Referendum giustizia, affluenza alle 23 al 46%, in Piemonte si arriva al 49%

TORINO – L’affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia alle ore 23 di domenica ha nettamente superato il 45%, un valore decisamente alto, che si avvicina alla metà degli aventi diritto, sebbene ricordiamo che per il referendum costituzionale non è necessario raggiungere il quorum perchè sia valido.

Più alta della media nazionale l’affluenza in Piemonte, dove ci si avvicina al 49%. Torino, Cuneo e Novara sono vicine al 50%, più bassa Asti, che si ferma al 46%. Sono valori nettamente più alti delle precedenti chiamate elettorali referendarie.

Si vota ancora lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

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