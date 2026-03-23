San Giorgio Monferrato celebra i 50 anni della Biblioteca Civica: mezzo secolo di cultura e comunità

SAN GIORGIO MONFERRATO – Il 23 marzo 1976 segna una data destinata a restare nella memoria collettiva di San Giorgio Monferrato. Con la Delibera n. 7 del Consiglio Comunale, presieduto dall’allora sindaco Francesco Miglietta, nasceva ufficialmente la Biblioteca Comunale Popolare: un progetto ambizioso, destinato a diventare nel tempo uno dei pilastri della vita culturale del paese.

L’iniziativa prese forma grazie alla visione dell’assessore Paolo Miglietta, che individuò nella biblioteca uno strumento fondamentale per la crescita culturale e morale della comunità. L’obiettivo era chiaro: offrire un luogo accessibile a tutti, capace di promuovere conoscenza, consapevolezza e partecipazione.

Presidio educativo

Fin dall’inizio, la biblioteca fu pensata come un presidio educativo strettamente legato al mondo della scuola. Lo Statuto originario stabiliva infatti che la sua funzione principale fosse quella di supportare la scuola dell’obbligo, rafforzando il percorso formativo delle giovani generazioni. Un legame che negli anni ha accompagnato intere generazioni di studenti sangiorgesi, contribuendo alla loro crescita culturale.

Le origini furono modeste ma cariche di significato: appena 350 volumi costituivano il patrimonio iniziale. Un piccolo nucleo che, con il tempo, si è trasformato in un patrimonio ben più ampio, simbolo di un impegno costante verso la diffusione della cultura.

Un passaggio fondamentale arrivò l’11 febbraio 1977, quando il Consiglio Comunale approvò lo Statuto-Regolamento definitivo e nominò la prima Commissione Consultiva Provvisoria, dando così struttura e continuità al progetto.

Rosalinda Miglietta

Tra le figure più significative di quella fase iniziale spicca Rosalinda Miglietta, insegnante e futura sindaca, che ricoprì il ruolo di prima bibliotecaria con dedizione e spirito di servizio, svolgendo il proprio incarico a titolo completamente gratuito. Il suo contributo rappresenta ancora oggi un esempio concreto di impegno civico e amore per la comunità.

A cinquant’anni di distanza, la Biblioteca Civica di San Giorgio Monferrato continua a essere un punto di riferimento vivo e dinamico. Non solo un luogo di conservazione dei libri, ma uno spazio di incontro, dialogo e condivisione, capace di mettere in relazione generazioni diverse e di stimolare nuove idee.

In attesa degli eventi celebrativi che accompagneranno questo importante anniversario nel corso dell’anno, l’Amministrazione Comunale ha voluto sottolineare il valore di questo traguardo, ringraziando tutti coloro che, nel tempo, hanno contribuito alla crescita della biblioteca: volontari, operatori e cittadini.

Cinquant’anni dopo la sua fondazione, la Biblioteca Civica resta una “casa” aperta alla comunità: custode della memoria, motore di conoscenza e luogo in cui continuano a nascere sogni e opportunità. Un patrimonio condiviso che dimostra, ancora una volta, come investire nella cultura significhi investire nel futuro.

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