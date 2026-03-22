Dal 2 aprile 18 nuovi treni collegheranno Piemonte e Liguria

TORINO – Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi delle festività pasquali, tornano i collegamenti ferroviari tra Piemonte e Liguria pensati per facilitare le gite fuori porta e le vacanze estive. A partire da giovedì 2 aprile, infatti, riparte il servizio “Ponente Line”, promosso da Regione Piemonte e da Trenitalia (Gruppo FS), che accompagnerà i viaggiatori fino al 13 settembre nei fine settimana e nei giorni festivi.

Il piano prevede un significativo potenziamento dell’offerta ferroviaria: saranno 18 i treni aggiuntivi rispetto alla normale programmazione, distribuiti tra il venerdì (2 corse), il sabato (5) e la domenica (11). Un incremento che si traduce in oltre 23mila posti extra a disposizione dei piemontesi desiderosi di raggiungere le località della riviera ligure di Ponente, tradizionale meta estiva per chi parte da Torino e dintorni.

L’iniziativa rientra in una strategia più ampia di rafforzamento della mobilità turistica sostenibile. Grazie al finanziamento della Regione e al coordinamento con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese, il servizio ferroviario sarà intensificato lungo la direttrice Torino–Savona–Albenga–Imperia. Previste fermate intermedie ad Asti e Alessandria, con l’obiettivo di offrire un’opportunità concreta anche ai passeggeri del basso Piemonte, ampliando così il bacino di utenza.

I nuovi collegamenti si affiancheranno ai 18 treni già attivi ogni giorno tra Torino e Savona — sei dei quali proseguono fino a Ventimiglia — contribuendo a rendere ancora più capillare e flessibile l’offerta complessiva verso la Liguria. Una rete che punta a rispondere alla crescente domanda di mobilità verso il mare, soprattutto nei fine settimana estivi, quando il traffico su gomma raggiunge spesso livelli critici.

Non manca infine un’attenzione particolare per le ricorrenze locali. Anche quest’anno, in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista del 24 giugno, Trenitalia attiverà due corse straordinarie — una per senso di marcia — tra Torino e Imperia, pensate per agevolare gli spostamenti dei cittadini durante le celebrazioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese