Referendum giustizia, affluenza alle 19 vicina al 39%, in Piemonte è al 42%

TORINO – Arrivano i dati dell’affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia alle 19 e sono numeri molto alti, forse inattesi, segno di una ritrovata partecipazione politica dei cittadini. Il dato dell’affluenza in Italia è vicino al 39%.

Superiore è il dato del Piemonte, che vola oltre il 41%.

Per quel che riguarda i dati interni alla regione, a Torino ha votato il 40,15%. Si va dal 42,85% di Novara al 40,49% di Asti. Un dato molto omogeneo. A Torino nell’ultima consultazione referendaria abrogativa (8 e 9 giugno 2025) l’affluenza alle 19 era stata del 23,4%. Nel precedente referendum costituzionale (20 e 21 settembre 2020) l’affluenza alle 19 era stata del 28,13%.

Le urne sono aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

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