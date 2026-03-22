Uomo ferito da un colpo di arma da fuoco in corso Roma a Moncalieri

MONCALIERI – Un colpo di arma da fuoco esploso in strada, nel cuore della città e in un orario di passaggio. È accaduto a Moncalieri, dove un uomo è rimasto ferito nella serata di oggi, intorno alle 19.30, in corso Roma.

L’allarme è scattato nel giro di pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero con due ambulanze. All’arrivo dei soccorritori, l’uomo si trovava a terra, ferito a un braccio da un proiettile. Dopo le prime cure e la stabilizzazione direttamente sul luogo dell’aggressione, è stato disposto il trasferimento in codice d’urgenza al CTO di Torino.

Resta ancora avvolta nel mistero la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono state diffuse informazioni né sulle circostanze dell’aggressione né sull’identità del ferito. Non è chiaro se si sia trattato di un regolamento di conti, di un gesto isolato o di un episodio maturato in un contesto più ampio.

L’episodio ha destato particolare preoccupazione anche per il luogo e l’orario: corso Roma, arteria centrale della città, era ancora frequentata da passanti e traffico. Un contesto tutt’altro che periferico o isolato, che rende quanto accaduto ancora più inquietante.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e individuare eventuali responsabili.

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