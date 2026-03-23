E’ stato l’ex marito della compagna a sparare all’uomo ferito a Moncalieri

MONCALIERI – È stato individuato nella notte l’uomo che ha sparato un colpo di pistola ad un quarantenne di Nichelino ferito nel parcheggio del supermercato MD di Moncalieri in corso Roma. Protagonista dell’aggressione un cinquantunenne torinese, già noto alle forze dell’ordine, che si era dato appuntamento con la vittima per “chiarire” alcune questioni familiari.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima aveva avuto in precedenza una accesa lite telefonica con l’aggressore legata a questioni economiche per il mantenimento della compagna. L’uomo, ex marito dell’attuale compagna della vittima, avrebbe quindi deciso di incontrarlo di persona, ma l’incontro si è trasformato in aggressione: il quarantenne è stato ferito al braccio da un colpo esploso con un revolver illegalmente detenuto.

Soccorso immediatamente dal 118 e dai Carabinieri, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Moncalieri, dove è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Nelle ore successive, i Carabinieri della città, supportati dal personale specializzato delle API del Comando Provinciale di Torino, hanno avviato le ricerche dell’aggressore. L’uomo si è poi costituito spontaneamente presso il comando della compagnia di Moncalieri.

Il cinquantunenne è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di “lesione personale aggravata dai futili motivi e porto abusivo di armi”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese