Uomo precipita dalla tribuna del campo da calcio del Cit Turin a Torino in Corso Ferrucci

TORINO – Momenti di forte apprensione al campo del Cit Turin di corso Ferrucci, dove si è verificato un incidente sugli spalti. Un uomo è precipitato dalla tribuna, riportando diverse fratture a seguito della caduta.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, coordinati da Azienda Zero. Il personale medico ha prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, riuscendo a stabilizzare il ferito prima del trasferimento in ospedale.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del CTO. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sono serie per le fratture riportate, ma non tali da far temere per la vita.

Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di una caduta accidentale dalla tribuna. Saranno gli accertamenti delle autorità a fare luce su quanto successo.

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