Anteprima FLOReal torna a Stupinigi: tre giorni tra natura, cultura e benessere

STUPINIGI – Per il quinto anno consecutivo, Anteprima FLOReal trova casa nella suggestiva Palazzina di Caccia di Stupinigi, residenza sabauda del Settecento e sito riconosciuto come Patrimonio Unesco, a pochi passi da Torino.

La manifestazione, organizzata da Orticola del Piemonte, si terrà da venerdì 27 a domenica 29 marzo, trasformando gli spazi della Palazzina in un grande giardino diffuso. Un appuntamento ormai consolidato che celebra la bellezza della natura attraverso colori, profumi e biodiversità.

Orari e programma della manifestazione

L’evento aprirà venerdì dalle 10 alle 19.30, mentre sabato e domenica sarà visitabile dalle 9.30 alle 19.30.

Tre giornate pensate per un pubblico ampio: appassionati di giardinaggio, curiosi, famiglie e professionisti del settore potranno immergersi in un’esperienza sensoriale completa, tra piante rare, installazioni e momenti formativi.

Il “Giardino della Ricerca”: natura e cura si incontrano

Tra i momenti più significativi dell’edizione 2026, l’inaugurazione del “Giardino della Ricerca”, prevista venerdì alle 14.30 presso l’Istituto di Candiolo – IRCCS.

Il progetto, realizzato da Orticola del Piemonte con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, si inserisce nel programma Candiolo Cares promosso dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Si tratta di uno spazio verde accessibile a pazienti, familiari e operatori sanitari, pensato come luogo di rigenerazione e benessere psicofisico, dove il contatto con la natura diventa parte integrante del percorso di cura.

Eccellenze florovivaistiche e artigianato

Saranno circa 40 gli espositori presenti, con una forte rappresentanza piemontese accanto a realtà provenienti da tutta Italia. Accanto alle piante, spazio anche all’artigianato legato al giardino e alla vita all’aria aperta.

Anteprima FLOReal si configura così come un’anticipazione delle future manifestazioni green: da FLOR al Parco del Valentino fino al Festival del Verde di maggio, per arrivare all’edizione autunnale di FLOReal.

Un viaggio tra piante rare e collezioni botaniche

Ampia e variegata l’offerta botanica: rose, ortensie, violette e peonie, ma anche piante da interno ed esterno, succulente, graminacee ornamentali e specie alpine.

Non mancheranno piante aromatiche, agrumi, orchidee e tillandsie, oltre a varietà più ricercate come aceri giapponesi, bulbi di Scilla e rari Anthurium da foglia provenienti dal Sud America.

Un vero paradiso per collezionisti e appassionati, ma anche per chi desidera semplicemente portare un tocco di verde nella propria casa.

Arredi, decorazioni e stile outdoor

Accanto al mondo vegetale, largo spazio anche all’arredo da giardino: ceramiche, oggettistica floreale, cuscini per relax e meditazione, vasi e attrezzature.

Non mancheranno fiori recisi, ghirlande artigianali e soluzioni decorative per personalizzare gli spazi esterni, con uno stile che unisce estetica e funzionalità.

Flor Academy: cultura e formazione del verde

La manifestazione offrirà anche un ricco programma culturale con Flor Academy, tra talk e workshop dedicati al mondo green.

Tra i temi affrontati: bonsai, piante resilienti, il fiore di ciliegio e la cultura giapponese, giardini urbani aromatici, talee e piante da interno. Spazio anche a un approfondimento sui cambiamenti climatici con un focus su un progetto europeo di trasformazione urbana a Nichelino.

I workshop, invece, saranno esperienze pratiche: dalla ceramica alla tintura botanica, dalla creazione di terrarium ai mazzi primaverili, fino alla cura delle piante grasse e alla potatura dei bonsai.

Gusto e relax tra i profumi dei fiori

A completare l’esperienza, un’area ristoro con food truck e stand gastronomici che proporranno eccellenze del territorio, accompagnate da vini e birre selezionate.

Anteprima FLOReal si conferma così una vera festa della natura, capace di unire bellezza, cultura e benessere in un contesto unico, lontano dal ritmo frenetico della città.

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