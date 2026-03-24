Ritrovato disperso a Val della Torre grazie al fiuto del cane dell’unità cinofila: era in ipotermia

VAL DELLA TORRE – È stato ritrovato nella tarda serata di ieri, in stato di ipotermia, l’uomo disperso nei boschi di Val della Torre, nel Torinese. Decisivo per il buon esito delle ricerche è stato l’intervento dell’unità cinofila: il cane, infatti, è riuscito a individuare la traccia olfattiva del disperso, permettendo ai soccorritori di localizzarlo e raggiungerlo.

L’allarme era scattato dopo la denuncia di mancato rientro: l’uomo era uscito di casa nel pomeriggio per un’escursione e la sua auto era stata successivamente rinvenuta nei pressi di un’area boschiva.

Le operazioni di ricerca, coordinate dai Vigili del Fuoco di Torino, hanno visto impegnate 8 squadre per un totale di 25 unità. Sul posto erano presenti anche il Soccorso Alpino Piemontese, con tre tecnici, un pilota di droni e l’unità cinofila specializzata nella ricerca in superficie, oltre al personale Aib, ai carabinieri e ai sanitari.

Proprio grazie al lavoro del cane, che ha intercettato e seguito la traccia olfattiva dell’uomo, è stato possibile restringere l’area delle ricerche e portare rapidamente al suo ritrovamento. Una volta recuperato, il disperso è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato in ospedale per le condizioni legate all’ipotermia.

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