È Anna Maria Galizia la 59enne deceduta tra Domodossola e Villadossola, è uscita di strada schiantandosi contro una casa

DOMODOSSOLA – Lungo il rettilineo tra Domodossola e Villadossola, nelle vicinanze della rotonda che collega la provinciale alla superstrada, Anna Maria Galizia ha perso la vita, nel giorno del suo 59esimo compleanno.

La donna risiedeva a Bisate di Crevoladossola e lavorava come operatrice sanitaria a Omegna. Era inoltre molto conosciuta perché attivamente impegnata nel sociale, era infatti una delle organizzatrici della manifestazione “Viva Vittoria” in programma domenica a Domodossola in via Rosmini, all’interno della quale si vendono coperte realizzate da volontari, il cui ricavato andrà ai centri antiviolenza del Vco.

Lascia il marito Mauro e il figlio Matteo. Il funerale sarà celebrato giovedì alle 14,30 nella chiesa di Preglia di Crevoladossola.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito, erano le 8 di questa mattina quando la donna al volante della propria automobile ha finito la propria corsa fuori strada, prima superando il guardrail e in seguito schiantandosi contro un casa disabitata. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 Azienda Zero intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento, tra le ipotesi più accreditate vi è quella che Anna Maria Galizia sia stata colta da un malore o da un colpo di sonno.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

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