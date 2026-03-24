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CronacaVerbano Cusio Ossola

Perde il controllo dell’auto tra Domodossola e Villadossola: muore donna 59enne

Tentate le manovre di rianimazione ma per lei non c’era più nulla da fare

Pubblicato

2 secondi fa

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Ambulanza

DOMODOSSOLA – Lungo il rettilineo tra Domodossola e Villadossola, nelle vicinanze della rotonda che collega la provinciale alla superstrada, una donna di 59 anni ha perso la vita questa mattina, scontrandosi con una casa a lato strada.

Per approfondire:

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 Azienda Zero intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Tentate le manovre di rianimazione ma per lei non c’era più nulla da fare.

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