CronacaVerbano Cusio Ossola
Perde il controllo dell’auto tra Domodossola e Villadossola: muore donna 59enne
Tentate le manovre di rianimazione ma per lei non c’era più nulla da fare
DOMODOSSOLA – Lungo il rettilineo tra Domodossola e Villadossola, nelle vicinanze della rotonda che collega la provinciale alla superstrada, una donna di 59 anni ha perso la vita questa mattina, scontrandosi con una casa a lato strada.
Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 Azienda Zero intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Tentate le manovre di rianimazione ma per lei non c’era più nulla da fare.
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