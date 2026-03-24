John Elkann sulla Juventus: crediamo in un futuro luminoso davanti a noi.

TORINO – In un’intervista all’ANSA John Elkann offre la sua interpretazione della cessione di GEDI e La Stampa

L’editoria è una professione che può essere esercitata in modo indipendente solo se si hanno i conti in regola. La mia famiglia e io stesso abbiamo sempre considerato l’editoria come un mestiere che vive grazie ai suoi lettori, ma purtroppo in Italia avere un giornale è considerato uno strumento di influenza e di potere, non una professione

Quando abbiamo rilevato Repubblica e Finegil e creato con La Stampa il gruppo Gedi eravamo convinti che saremmo riusciti a portare l’intero gruppo sulla via dei profitti grazie ad una profonda trasformazione digitale. Purtroppo ci siamo resi conto nel corso degli anni che ciò non è stato possibile perché nella crisi profonda che attanaglia il settore della carta stampata è necessario avere maggiore scala o, nel caso dei giornali locali, riconfigurarsi in realtà molto prossime al loro territorio. Ed ora siamo convinti di aver trovato una soluzione che garantirà sviluppo e indipendenza.