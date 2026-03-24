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John Elkann sulla Juventus: crediamo in un futuro luminoso davanti a noi.
Secondo Elkann: in Italia avere un giornale è considerato uno strumento di influenza e di potere, non una professione
TORINO – In un’intervista all’ANSA John Elkann offre la sua interpretazione della cessione di GEDI e La Stampa
L’editoria è una professione che può essere esercitata in modo indipendente solo se si hanno i conti in regola. La mia famiglia e io stesso abbiamo sempre considerato l’editoria come un mestiere che vive grazie ai suoi lettori, ma purtroppo in Italia avere un giornale è considerato uno strumento di influenza e di potere, non una professione
Quando abbiamo rilevato Repubblica e Finegil e creato con La Stampa il gruppo Gedi eravamo convinti che saremmo riusciti a portare l’intero gruppo sulla via dei profitti grazie ad una profonda trasformazione digitale. Purtroppo ci siamo resi conto nel corso degli anni che ciò non è stato possibile perché nella crisi profonda che attanaglia il settore della carta stampata è necessario avere maggiore scala o, nel caso dei giornali locali, riconfigurarsi in realtà molto prossime al loro territorio. Ed ora siamo convinti di aver trovato una soluzione che garantirà sviluppo e indipendenza.
In parallelo Elkann ha scritto una lunga lettera agli azionisti di Exor in cui parla anche della Juventus
La Juventus ha attraversato un periodo difficile negli ultimi anni, segnato da pressioni interne ed esterne che hanno inevitabilmente influito sulle prestazioni. Abbiamo preso in mano la situazione dove necessario, ci siamo schierati con fermezza a fianco del club e abbiamo collaborato strettamente con la sua dirigenza per ripristinare la stabilità e rimettere la Juventus su un percorso costruttivo, dopo la risoluzione delle questioni legali e regolamentari.
In questo contesto, il 2025 è stato un anno dedicato a gettare le basi per prestazioni sostenibili sia in campo che fuori. Abbiamo sostenuto il club attraverso il nostro contributo pro-quota a un aumento di capitale di quasi 100 milioni di euro e abbiamo appoggiato importanti cambiamenti nella leadership.
Fuori dal campo, i risultati finanziari hanno registrato un netto miglioramento. Nel 2025 i ricavi della Juventus sono aumentati del 34% rispetto all’anno precedente, toccando i 530 milioni di euro, trainati principalmente dal ritorno della squadra maschile in UEFA Champions League. Di conseguenza, la perdita del club si è ridotta del 71% rispetto al 2024, scendendo a 58 milioni di euro, con la società che prosegue sulla strada della sostenibilità finanziaria. Durante l’anno, il club ha rinnovato la partnership con Adidas fino alla stagione 2036/37 per un valore complessivo di 408 milioni di euro e ha esteso l’accordo di sponsorizzazione principale con Exor rimane un proprietario orgoglioso del club, in una relazione che dura da oltre un secolo attraverso la mia famiglia. Restiamo pienamente impegnati a sostenere il successo sportivo e finanziario della Juventus e crediamo in un futuro luminoso davanti a noi.
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