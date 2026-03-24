Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro si è dimesso, con lui anche Giusi Bartolozzi

TORINO – Da giorni il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove era al centro della bufera per la vicenda della società in cui figurava con la figlia di Mauro Caroccia, prestanome del clan Senese.

Oggi, Delmastro ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni

Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio.

Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove.

A colloquio con il ministro Nordio, assieme a Delmastro, anche la capo di gabinetto, Giusi Bartolozzi. Anche lei si è dimessa. È in bilico la ministra del Turismo, Daniela Santanché. La decisione, riporta il Corriere, presa da Giorgia Meloni arriva al termine di riunioni andate avanti per tutta la mattina che avevano come obiettivo di dare una risposta forte dopo il risultato del voto popolare sulla riforma della giustizia.

«Questioni di opportunità politica», spiegano fonti di Fratelli d’Italia. Bartolozzi era al centro di un polverone per aver detto durante un’intervista alla tv siciliana Telecolor: «Se vince il sì ci liberemo dei magistrati. Sono un plotone di esecuzione». Infine Delmastro. Il sottosegretario è come abbiamo anticipato al centro del caso della «Bisteccheria d’Italia», di cui è stato socio con la figlia diciottenne di Mauro Caroccia, condannato a quattro anni di carcere per intestazione fittizia di beni del clan guidato Michele Senese, soprannominato ‘o pazzo. La ministra è finita sotto inchiesta per gli affari e i debiti della sua società Visibilia e per la cassintegrazione chiesta durante il Covid. In queste ore sono in corso contatti per farle lasciare l’incarico.

È Elena Chiorino la figura su cui si concentra la tensione politica in Regione Piemonte nel caso legato al sottosegretario Andrea Delmastro. L’assessora e vicepresidente, esponente di Fratelli d’Italia, è chiamata a chiarire il proprio ruolo nella vicenda, mentre le opposizioni alzano i toni: “O vengono a darci le comunicazioni in Aula, o facciamo saltare il banco”.

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