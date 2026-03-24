La famiglia di Luigi Tenco ricorda con un messaggio sui social il rapporto con Gino Paoli

La famiglia di Luigi Tenco ha voluto salutare attraverso i social Gino Paoli che è morto martedì 24 marzo.

L’amicizia tra Gino Paoli e Luigi Tenco è stata una delle più intense e significative della musica italiana degli anni ’60. Nata nella vivace scena culturale di Genova e dalla profonda affinità artistica e umana fra i due. Entrambi facevano parte della cosiddetta “scuola genovese”, insieme ad altri grandi nomi della canzone d’autore, e condividevano una visione nuova della musica: più autentica, meno commerciale, capace di raccontare emozioni vere e spesso scomode. Nel 1963 una rottura fra i due, ma poi la tragica morte di Tenco nel 1967 segnò profondamente Paoli, lasciando un vuoto umano e artistico difficile da colmare.

Gino Paoli era stato diverse volte all’Isola in Collina il festival dedicato a Tenco nella sua Ricaldone.

Il messaggio della famiglia di Luigi Tenco per ricordare Gino Paoli

Addio a Gino Paoli. Avevamo provato ad incontrarlo la scorsa estate per parlare di quelle cose rimaste nella memoria di chi, ormai, non c’è più. Di lui, alle prime armi nella musica, ci rimangono il ricordo di quando il nostro Luigi Tenco lo volle nella sua prima rock band per la simpatia che trasmetteva e di altri episodi avventurosi che hanno caratterizzato la loro straordinaria giovinezza fino alla rottura del 1963, su cui non ci siamo mai pronunciati nonostante le tante inesattezze del gossip. Vogliamo ricordarlo con la sua ultima apparizione come ospite al Festival durante cui, preso da spontanea sincerità e da mal di sassi nelle scarpe, venne garbatamente interrotto da quattro-cinque persone e accompagnato fuori dal palco, regalandoci ancora una volta la sua inconfondibile simpatia e tanta ilarità.

Se esiste un al di là, sarà certamente il luogo migliore per parlare di ciò che loro due vorranno.

A sua moglie Paola, ai suoi figli e a tutti i suoi cari rivolgiamo le nostre sentite condoglianze.

Famiglia Tenco

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