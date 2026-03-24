Sul Piemonte in arrivo tempestose raffiche di vento fino a 190 km/h, tormente di neve e possibili gelate: i dettagli

TORINO – Solo un paio di giorni fa ci eravamo lasciati alle spalle il colpo di coda dell’inverno che nella giornata di domenica 22 marzo 2026 ha riportato scenari pienamente invernali su gran parte dell’arco alpino regionale, con accumuli di neve fresca che, in alcune aree, hanno raggiunto livelli decisamente significativi per il periodo.

Ma dopo una tregua dal sapore primaverile, le cose sembrano cambiare nuovamente.

Le previsioni

Secondo l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, in concomitanza dell’indebolimento dell’alta pressione attualmente presente sull’Europa occidentale, una imponente irruzione di aria fredda di matrice artico-marittima irromperà sul Nord Italia entro il pomeriggio-sera di mercoledì 25 marzo, determinando la formazione di un minimo depressionario intorno ai 1000 hPa sulla Val Padana centro-orientale, in ulteriore approfondimento verso i 990 hPa sul medio-alto versante adriatico entro giovedì mattina.

Sul Piemonte si verranno a creare le condizioni ideali per un importante episodio di foehn (probabilmente il più intenso dell’ultimo anno) a causa di un forte gradiente di pressione atmosferica che si strutturerà tra i due versanti alpini, talora superiore ai 15 hPa. Insieme al vento si registreranno, inizialmente, nevicate a carattere di tormenta sulle alte valli interne dal Pinerolese all’Ossola, in temporaneo sconfinamento alle medio-basse valli con piovaschi sotto i 1.300 metri di quota su Susa e tra il Sesia e il VCO, nonché la possibile formazione di brevi rovesci (localmente anche con isolati temporali) sulle pianure orientali tra Novarese, Vercellese, Monferrato e Alessandrino nel tardo pomeriggio di mercoledì con l’irruzione dell’aria fredda in ingresso da Nord-Nordovest.

Forti raffiche di vento: i dettagli

Il vento di foehn, continua Vuolo, inizierà a farsi sentire sulle Alpi già tra la mattinata e il primo pomeriggio di mercoledì, ma con forti raffiche da Sud – ad anticipare l’ingresso dell’aria fredda – su Appennino, Alessandrino, Langhe, Monferrato, Vercellese e basso Novarese, anche oltre i 90-120 km/h sui crinali appenninici al confine con la Liguria.

Successivamente, dopo le 17-18, il foehn irromperà bruscamente anche sulle pianure Ovest e Nord, estendendosi nel corso della serata a tutta la regione fino alle prime ore della notte, con raffiche turbolente fino a 50-80 km/h in pianura, 80-110 km/h su settori pedemontani e sbocchi vallivi e 120-150 km/h sulle Alpi (localmente anche superiori ai 170-190 km/h sui crinali e fondovalle più stretti esposti ai venti nord-occidentali in quota). Temperature massime in temporaneo rialzo nel pomeriggio di mercoledì su aree di bassa valle e di pianura per effetto foehn, fino a 16-20°C.

Dopo una possibile breve attenuazione del vento attesa per la seconda parte della notte su giovedì, nel corso della mattinata il foehn tornerà ad intensificarsi provenendo soprattutto da Nord, soffiando in maniera talora impetuosa pressoché per tutta la giornata e ancora con raffiche forti o molto forti soprattutto tra Torinese, Canavese, VCO e pianure orientali tra Novarese, Vercellese e Alessandrino, fino a 60-90 km/h in pianura e oltre i 110-140 km/h sulle Alpi (ma con picchi localmente superiori in alta quota), poi in graduale e generale attenuazione soltanto tra la notte e l’alba di venerdì. Temperature massime in marcato calo, nonostante il vento di foehn, intorno ai 10-14°C.

A seguire, con l’attenuazione del vento, è atteso una marcata diminuzione delle temperature minime notturne a tutte le quote, con possibile gelate tardive anche su pianure e fondovalle collinari del Piemonte, specie sulle aree centro-meridionali ed orientali, dove si potranno raggiungere picchi fino a -3/-5°C all’alba di sabato (da confermare), conclude il meteorologo.

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