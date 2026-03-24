Debutta sabato 28 marzo TEDxIvrea, il sindaco: «Opportunità di crescita e visibilità per la nostra città»

IVREA – Debutto per Ivrea (TO) nel circuito dei TedTalks. Sabato 28 marzo alle 14.15 si terrà infatti il primo TEDxIvrea, nella cornice storica del Teatro Giacosa. Tema di questa prima edizione sarà “The Rebel Garden” (Il Giardino Ribelle), la ribellione vista non come rottura, ma come un atto creativo e trasformativo necessario per la costruzione di un futuro migliore. Attraverso la metafora di un giardino dove crescono idee “selvatiche e indomite”, l’iniziativa celebra il coraggio di sfidare le convenzioni e di crescere controcorrente per generare nuove prospettive in ambiti quali l’ambiente, l’innovazione e la crescita personale.

Nato dall’iniziativa di un gruppo di volontari legati al territorio eporediese, TEDxIvrea si avvale del sostegno di partner privati e del fondamentale appoggio delle istituzioni locali. Attraverso interventi brevi e di alto impatto (i celebri TED Talks), l’evento offrirà alla comunità locale un momento di confronto con menti brillanti e pensatori d’avanguardia. Ospiti lo scrittore Raffaele Guadagno, l’ad di Soccerment Aldo Comi, l’apicoltore Filippo Perino e la musicista Azzurra Fragale, l’architetto Chiara Armando, l’imprenditore Alessandro Lovisetto, lo psicologo e psicoterapeuta Alessandro Calderoni, il consigliere della Fondazione Storico Carnevale di Ivrea Gian Piero Frigo, la body painter Lela Perez e l’analista geopolitico Alessandro Politi.

L’obiettivo dell’evento è stimolare una riflessione profonda sui temi della scienza, delle arti e dell’impegno globale, in linea con il principio cardine: “Ideas change everything”. «TEDxIvrea rappresenta un’importante opportunità di crescita e visibilità internazionale per la nostra città» – ha detto il sindaco Matteo Chiantore – «ponendo l’accento sulla capacità di Ivrea di rendersi ancora una volta incubatore di innovazione e visione futura».

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