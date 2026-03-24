Semifinali playoff volley femminile A1: Novara ci prova ma cade contro Conegliano, finisce la corsa scudetto

TREVISO – La Igor Volley di Lorenzo Bernardi a Treviso ha sfidato le campionesse d’Italia in carica di Conegliano, cedendo per 3-1 (18-25 25-20 28-26 25-23). Si ferma qui, quindi, la corsa scudetto per le piemontesi.

La partita

Conegliano, senza Zhu, parte male con 9 errori nel primo set (6 al servizio), Novara, a sua volta senza Tolok per un problema ad una spalla, gioca pulito e con ordine, infilando anche tre aces. L’Igor continua a sbagliare poco anche nel secondo set, ma le pantere alzano i giri del motore con Gabi (5 punti consecutivi) e Fahr. Bernardi toglie Bonifacio e Mims per Bijens ed Herbots, ma non riesce a ribaltare l’inerzia.

Il terzo set è il più equilibrato. Conegliano mantiene un break di vantaggio fino al 21-19. Poi commette tre errori diretti, Squarcini mura Gabi per il 23-24. Novara spreca 4 set point. Haak e Fahr rovesciano la situazione facendosi sentire a muro. Si lotta punto a punto anche nel quarto, dove è Novara a tenere un break di vantaggio fino a 21-21. Le zanzare nel finale commettono troppi errori e cedono il passo. Conegliano attende di conoscere l’avversaria, una tra Milano e Scandicci, in campo domani sera.

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