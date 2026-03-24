NovaraTrasporti
Ferma di notte la circolazione sul ponte sul Ticino a Oleggio
Per consentire l’esecuzione di ispezioni tecniche
OLEGGIO – Limitazioni alla circolazione sul ponte a Oleggio (NO). Per consentire l’esecuzione di ispezioni tecniche sul ponte sul Ticino, sulla statale 527 “Bustese”, l’infrastruttura è stata chiusa al traffico ieri notte sia in direzione Oleggio che in direzione Lonate Pozzolo (VA).
Anas informa che la limitazione è attiva esclusivamente in orario notturno nella fascia oraria 22:00 – 5:00 e durerà fino a venerdì 27 marzo. Durante la chiusura del ponte la viabilità viene deviata sulla rete alternativa con indicazioni sul posto.
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