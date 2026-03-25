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CronacaTorino

A Ivrea un ragazzino di 15 anni è stato arrestato: nella mini car nascondeva una pistola, droga e 1500 euro

Il giovane era già noto ai poliziotti

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6 secondi fa

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IVREA – Un ragazzino di 15 anno è stato arrestato dalla polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per approfondire:

I fatti

Nel corso di un controllo su strada, gli operatori del Commissariato “Ivrea e Banchette” sottoponevano a controllo una mini car sospetta con a bordo un giovane già noto ai poliziotti.

Sospettando che fosse in corso una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno proceduto a perquisizione del veicolo rinvenendo, nascosto dietro il sedile, un marsupio con all’interno una pistola giocattolo e nove involucri di cocaina pronti per lo smercio e 1500 euro in contanti, in banconote di diverso taglio, ritenuti provento di attività illecita

La perquisizione personale consentiva di rinvenire anche 27 pezzi di crack.

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