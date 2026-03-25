TORINO – A Torino la giornata di giovedì 26 marzo 2025 sarà dominata da un robusto campo di alta pressione, che garantirà tempo stabile, cieli sereni e assenza di precipitazioni per l’intero arco della giornata. Il contesto meteorologico si inserisce in una fase anticiclonica più ampia che interessa tutto il Nord-Ovest, favorendo condizioni di atmosfera limpida, aria asciutta e ottima visibilità. Tuttavia, non mancherà un elemento dinamico: la presenza di venti sostenuti dai quadranti settentrionali, per i quali è stata segnalata una allerta meteo per vento. Le temperature si manterranno su valori in linea con la stagione: massima di 15°C e minima di 6°C, con uno zero termico attorno ai 1318 metri, indicativo di aria ancora relativamente fresca in quota.

Mattino: cieli sereni, aria tersa e ventilazione moderata

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli completamente sereni e condizioni di stabilità diffusa. Il risveglio sarà fresco, con temperature intorno ai 6°C, ma reso più vivace dalla presenza di venti moderati da Nord-Nordovest, che contribuiranno a mantenere l’aria particolarmente limpida e pulita. La visibilità sarà eccellente su tutta l’area urbana e verso l’arco alpino, offrendo scorci nitidi e tipicamente primaverili.

Pomeriggio: sole dominante ma attenzione alle raffiche di vento

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a essere il protagonista assoluto, con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Le temperature raggiungeranno i 15°C, garantendo condizioni complessivamente piacevoli. Tuttavia, la percezione termica potrà risultare leggermente più fresca a causa dei venti tesi da Nord-Nordovest, che rappresenteranno l’elemento più significativo della giornata. Le raffiche potranno risultare particolarmente avvertibili nelle aree più esposte e nei viali urbani, rendendo il contesto più dinamico.

Sera: stabilità diffusa e attenuazione dei venti

In serata non sono attese variazioni rilevanti: il cielo resterà sereno e il contesto continuerà a essere stabile. Le temperature scenderanno gradualmente, mentre i venti tenderanno a perdere intensità, favorendo un’atmosfera più tranquilla e un clima fresco ma gradevole. Il quadro sul Piemonte evidenzia una fase anticiclonica ben strutturata, con stabilità diffusa su pianure e aree pedemontane. Solo i settori alpini settentrionali potranno essere interessati da maggiore nuvolosità e deboli fenomeni nevosi, ma senza effetti diretti su Torino. La presenza di uno zero termico relativamente basso conferma comunque una componente fresca in quota, tipica di questo periodo di transizione stagionale.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 27 marzo: ancora tempo stabile e soleggiato, con temperature in lieve aumento e venti in attenuazione;

ancora tempo stabile e soleggiato, con temperature in lieve aumento e venti in attenuazione; Sabato 28 marzo: giornata pienamente primaverile, con cieli sereni e clima mite;

giornata pienamente primaverile, con cieli sereni e clima mite; Domenica 29 marzo: condizioni stabili e luminose, ideali per attività all’aperto e spostamenti.

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