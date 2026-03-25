Durante un controllo tenta di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra: arrestato un uomo a Torino

TORINO – Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Torino dalla polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

Durante il servizio di controllo del territorio, agli agenti è stata segnalata una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti presso una abitazione in corso Salvemini.

Giunti nello stabile segnalato, gli agenti hanno individuato l’appartamento e, dopo aver bussato più volte, hanno udito rumori provenienti dall’interno e riconducibili all’apertura di una finestra.

Poco dopo, una donna apre la porta dell’appartamento e i poliziotti notano un uomo lanciare qualcosa fuori dalla finestra del cucinino.

A seguito di immediata bonifica effettuata all’esterno dello stabile, in corrispondenza della finestra del cucinino, sono stati recuperati due involucri di plastica trasparente contenenti rispettivamente cocaina e hashish, e un bilancino sporco di cocaina.

Durante la perquisizione dell’abitazione dell’uomo è stato rinvenuto un ulteriore involucro contenente marijuana e 350 euro di possibile provento dell’attività illecita. L’uomo è stato quindi arrestato.

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