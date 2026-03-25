Seguici su

CuneoPolitica

Chi è Daniela Garnero Santanchè

La storia della “pitonessa”

Pubblicato

30 secondi fa

il

CUNEODaniela Garnero Santanchè è nata a Cuneo il 7 aprile 1961, figlia di Ottavio Garnero, imprenditore nei trasporti con l’Unione Corrieri Cuneesi, e di Delfina Chiapello, seconda di tre fratelli, si è laureata in Scienze politiche all’Università di Torino nel 1983. Fin da giovane è stata amica di un altro cuneese famoso e discusso come Fabio Briatore da Verzuolo.

Per approfondire:

Giovanissima, Santanchè entra nel mondo del business fondando nel 1983 una società di marketing e, nel 1990, la Dani Comunicazione Srl, specializzata in pubbliche relazioni ed eventi. Si sposa a soli 21 anni con il chirurgo plastico Paolo Santanchè nel 1982, dal quale prende il cognome e da cui si separa negli anni ’90 dopo aver avuto un figlio di nome Federico.

Alleanza Nazionale e Berlusconi

La svolta politica arriva nel 2000 con l’elezione alla Camera nelle liste di Alleanza Nazionale. Fedelissima di Silvio Berlusconi, diventa senatrice nel 2006 con Forza Italia e nel 2008 è la prima donna a candidarsi a premier con La Destra di Storace, fondando poi il Movimento per l’Italia. Nel 2010 è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel IV governo Berlusconi. Rieletta nel 2013 con il Popolo della Libertà, passa a Fratelli d’Italia nel 2019, diventando senatrice.

L’attività come editrice e il caso Visibilia

Parallelamente alla politica, Santanchè si lancia nell’editoria: vende spazi pubblicitari per Il Giornale, acquisisce da Mondadori testate come Ville & Giardini, Ciak, Pc Professionale, Novella 2000 e Visto. Nel 2021 rileva Ginissima Srl ribattezzandola Visibilia Editrice, insieme all’ex compagno Canio Mazzaro e al partner Dimitri Kunz (consigliere Cda). Ma Visibilia accumula fallimenti e indagini: rinvio a giudizio per falso in bilancio (bilanci falsificati per 7 anni), truffa Inps e gestione opaca.

Nominata ministra del Turismo nel governo Meloni (2022), Santanchè è al centro di polemiche per Vper diverse vicende giudiziarie, ma nonostante le pressioni, mantiene il ruolo, difendendo l’indipendenza editoriale e negando coinvolgimento decisionale nelle società.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *