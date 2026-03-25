Chi è Daniela Garnero Santanchè

CUNEO – Daniela Garnero Santanchè è nata a Cuneo il 7 aprile 1961, figlia di Ottavio Garnero, imprenditore nei trasporti con l’Unione Corrieri Cuneesi, e di Delfina Chiapello, seconda di tre fratelli, si è laureata in Scienze politiche all’Università di Torino nel 1983. Fin da giovane è stata amica di un altro cuneese famoso e discusso come Fabio Briatore da Verzuolo.

Giovanissima, Santanchè entra nel mondo del business fondando nel 1983 una società di marketing e, nel 1990, la Dani Comunicazione Srl, specializzata in pubbliche relazioni ed eventi. Si sposa a soli 21 anni con il chirurgo plastico Paolo Santanchè nel 1982, dal quale prende il cognome e da cui si separa negli anni ’90 dopo aver avuto un figlio di nome Federico.

Alleanza Nazionale e Berlusconi

La svolta politica arriva nel 2000 con l’elezione alla Camera nelle liste di Alleanza Nazionale. Fedelissima di Silvio Berlusconi, diventa senatrice nel 2006 con Forza Italia e nel 2008 è la prima donna a candidarsi a premier con La Destra di Storace, fondando poi il Movimento per l’Italia. Nel 2010 è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel IV governo Berlusconi. Rieletta nel 2013 con il Popolo della Libertà, passa a Fratelli d’Italia nel 2019, diventando senatrice.

L’attività come editrice e il caso Visibilia

Parallelamente alla politica, Santanchè si lancia nell’editoria: vende spazi pubblicitari per Il Giornale, acquisisce da Mondadori testate come Ville & Giardini, Ciak, Pc Professionale, Novella 2000 e Visto. Nel 2021 rileva Ginissima Srl ribattezzandola Visibilia Editrice, insieme all’ex compagno Canio Mazzaro e al partner Dimitri Kunz (consigliere Cda). Ma Visibilia accumula fallimenti e indagini: rinvio a giudizio per falso in bilancio (bilanci falsificati per 7 anni), truffa Inps e gestione opaca.

Nominata ministra del Turismo nel governo Meloni (2022), Santanchè è al centro di polemiche per Vper diverse vicende giudiziarie, ma nonostante le pressioni, mantiene il ruolo, difendendo l’indipendenza editoriale e negando coinvolgimento decisionale nelle società.

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