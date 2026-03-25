Mirafiori Nord, violenta rissa a colpi di bastone e mannaia in via Sanremo

TORINO – Intorno alle 20:00 di oggi, mercoledì 25 marzo, una violenta rissa è esplosa in via Sanremo, a Mirafiori Nord.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe degenerato dopo che i partecipanti avrebbero consumato ingenti quantità di alcol presso un minimarket della zona. Dalle parole si è passati rapidamente all’uso di un bastone e persino di una mannaia.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due pattuglie dei Carabinieri, che stanno lavorando per riportare la calma e identificare i responsabili.

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