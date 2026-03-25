Torino estende la ZTL al parco del Valentino, ecco cosa cambia

TORINO – Un parco più vivibile, più verde e sempre più a misura di cittadino. È questa la direzione intrapresa dalla Città di Torino, che ha deciso di ampliare la Zona a Traffico Limitato del Parco del Valentino con l’obiettivo di trasformarlo in un luogo ancora più accessibile, dedicato al benessere, allo sport e alla socialità.

La Giunta comunale ha approvato la delibera su proposta dell’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta, in accordo con l’assessore al Verde Francesco Tresso. Il provvedimento prevede l’estensione della ZTL a nuove aree strategiche del parco, insieme all’introduzione di varchi elettronici per il controllo degli accessi.

Nuove aree pedonalizzate e ZTL attiva 24 ore su 24

L’ampliamento riguarda in particolare viale Medaglie d’Oro e il tratto nord di viale Ceppi. In queste zone il traffico sarà vietato tutti i giorni, senza interruzioni, fatta eccezione per i mezzi autorizzati. Una scelta netta, che punta a restituire spazio ai pedoni e a chi vive il parco quotidianamente.

L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione, intitolato “Torino, il suo parco, il suo fiume: memoria e futuro”, che ridisegna il volto del Valentino attraverso più verde, meno asfalto e una nuova organizzazione della viabilità interna. Tra le novità previste anche pavimentazioni drenanti, pensate per migliorare la sostenibilità ambientale dell’area.

Controlli elettronici e gestione degli accessi

Per garantire il rispetto delle nuove regole, saranno installati varchi elettronici dotati di telecamere in punti chiave: alla Rotatoria Tesla, agli ingressi dei viali Medaglie d’Oro e Boiardo (in prossimità di piazza Levi Montalcini) e in viale Turr.

L’attivazione dei sistemi sarà però subordinata al via libera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sarà preceduta da una fase di pre-esercizio. Le modalità per ottenere i permessi di accesso verranno definite con successivi provvedimenti, mentre il controllo e le eventuali sanzioni saranno affidati alla Polizia Locale.

Sosta temporanea e futuro parcheggio interrato

Parallelamente ai lavori di riqualificazione del parco e dell’area di Torino Esposizioni, il Comune ha previsto una soluzione temporanea per la sosta. Lungo viale Medaglie d’Oro sono stati realizzati circa novanta parcheggi a pagamento, pensati per compensare la riduzione dei posti auto durante il cantiere.

Si tratta però di una misura provvisoria: una volta conclusi i lavori e attivato il nuovo parcheggio interrato nel Padiglione V — che offrirà quasi 500 posti — gli stalli in superficie verranno eliminati. Il viale tornerà così completamente pedonale, in linea con la visione complessiva del progetto.

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