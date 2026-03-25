Donna muore durante il parto all’ospedale di Pinerolo, salvo il neonato

PINEROLO – Nella giornata di giovedì 19 marzo 2026, una donna di 30 anni residente in città è morta durante il parto all’ospedale Ospedale Edoardo Agnelli. Nonostante la gravità della situazione, i medici sono riusciti a salvare il bambino, ora affidato alle cure del personale sanitario.

Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto a seguito di una grave complicanza insorta durante il travaglio. Le condizioni della donna si sarebbero aggravate rapidamente, rendendo necessari interventi immediati da parte dell’équipe medica presente in sala parto. Ogni tentativo di salvarle la vita si è però rivelato vano.

Sull’accaduto è stata aperta un’indagine: sarà la procura a fare piena luce sulla dinamica dei fatti e a stabilire eventuali responsabilità. Gli accertamenti sono già in corso e riguarderanno nel dettaglio tutte le fasi dell’assistenza sanitaria prestata alla paziente.

Nel frattempo, l’Asl To3 ha diffuso una nota ufficiale per esprimere cordoglio e chiarire la propria posizione. “Esprimiamo il massimo cordoglio per questo gravissimo lutto – si legge nel comunicato –. Durante il parto si è verificata una complicanza clinica. I professionisti sanitari presenti hanno immediatamente messo in atto tutte le procedure previste per affrontarla”. L’azienda sanitaria ha inoltre sottolineato di aver già trasmesso tutta la documentazione clinica alla magistratura, ribadendo la volontà di garantire “la massima trasparenza” e il pieno rispetto nei confronti della famiglia della donna.

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