Lorenzo Bernardi non è più l’allenatore della Igor Volley Gorgonzola Novara

NOVARA – Arriva un po’ a sorpresa il divorzio tra Lorenzo Bernardi e la Igor Volley Gorgonzola Novara. A pochi giorni dall’eliminazione in semifinale playoff la decisione che arriva con un comunicato piuttosto stringato della società.

La Società AGIL VOLLEY SSD A RL comunica che dalla stagione 2026-2027 il Sig. Lorenzo Bernardi non sarà l’allenatore della IGOR Gorgonzola Novara Volley. Ringraziamo Lorenzo per i tre anni trascorsi insieme e gli auguriamo un futuro ricco di successi professionali.

Non mancano i ringraziamenti e gli aguri per futuri successi ma il comunicato è piuttosto neutro ed anche l’immagine scelta per annunciare la separazione pare avere un significato. Bernardi aveva ancora un anno di contratto. In tre anni da allenatore della Igor Bernardi ha vinto una Challenge Cup ed una CEV Cup.

Dall’anno prossimo sulla panchina di Novara tornerà Massimo Barbolini, anche se manca ancora l’ufficialità.

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