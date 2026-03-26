Esplosione nella notte a Robassomero: bancomat fatto saltare con la “marmotta”

ROBASSOMERO – Un boato ha svegliato Robassomero, cittadina a circa 25 chilometri a nordest di Torino, nei pressi di Caselle, nella notte tra mercoledì e giovedì. A esplodere è stato un bancomat della filiale Unicredit, fatto saltare con la cosiddetta tecnica della “marmotta”, che utilizza un congegno esplosivo artigianale capace di penetrare nella stretta fessura dello sportello automatico.

L’allarme è scattato intorno alle 3:30. Ancora da quantificare l’ammontare del furto. I responsabili si sono dati alla fuga, disseminando sull’asfalto chiodi per rallentare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati nelle indagini per identificare gli autori del colpo. Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’assalto.

L’episodio di Robassomero si inserisce in una serie di colpi simili ai danni di sportelli automatici, spesso realizzati con esplosivi artigianali e modalità sempre più sofisticate, che continuano a destare preoccupazione tra cittadini e forze dell’ordine.

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