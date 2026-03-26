Seguici su

CronacaTorino

Esplosione nella notte a Robassomero: bancomat fatto saltare con la “marmotta”

I responsabili si sono dati alla fuga, disseminando sull’asfalto chiodi per rallentare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell’ordine
Gabriele Farina

Pubblicato

3 secondi fa

il

ROBASSOMERO – Un boato ha svegliato Robassomero, cittadina a circa 25 chilometri a nordest di Torino, nei pressi di Caselle, nella notte tra mercoledì e giovedì. A esplodere è stato un bancomat della filiale Unicredit, fatto saltare con la cosiddetta tecnica della “marmotta”, che utilizza un congegno esplosivo artigianale capace di penetrare nella stretta fessura dello sportello automatico.

Per approfondire:

L’allarme è scattato intorno alle 3:30. Ancora da quantificare l’ammontare del furto. I responsabili si sono dati alla fuga, disseminando sull’asfalto chiodi per rallentare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati nelle indagini per identificare gli autori del colpo. Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’assalto.

L’episodio di Robassomero si inserisce in una serie di colpi simili ai danni di sportelli automatici, spesso realizzati con esplosivi artigianali e modalità sempre più sofisticate, che continuano a destare preoccupazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *