Don Alì condannato a 2 anni per l’aggressione filmata al’insegnante

TORINO – È arrivata la sentenza per l’aggressione davanti alla scuola primaria delle suore Immacolatine di via Vestignè 7: Don Alì, all’anagrafe Alì Said, noto sui social come il tiktoker “re dei maranza”, è stato condannato a due anni di reclusione. L’episodio, avvenuto nel novembre 2025, aveva visto il docente aggredito e minacciato all’uscita da scuola, alla presenza della figlia di tre anni.

Anche i due complici dell’imputato, entrambi ventenni, hanno ricevuto pene: un anno e dieci mesi ciascuno. Il pubblico ministero Roberto Furlan aveva inizialmente chiesto un anno e otto mesi per Don Alì e un anno per i coimputati.

Il mistero del mandante

Resta ancora irrisolto il nodo sul presunto mandante dell’aggressione, un insegnante di boxe della zona Barriera di Milano. Secondo quanto sostenuto dagli imputati, difesi dall’avvocata Federica Galante, l’uomo avrebbe istigato i giovani al raid, sostenendo che l’insegnante aggredito avrebbe maltrattato il figlio della sua compagna. Al momento, però, le indagini non hanno confermato alcun ruolo diretto del presunto mandante.

L’aggressione e le conseguenze

Quel giorno di novembre, il docente era stato accerchiato, insultato e spintonato davanti all’istituto. Il raid punitivo aveva avuto anche grande risonanza sui social, anche pechè era stato lo stesso Don Alì a farsi riprendere e a pubblicare il video dell’aggressione. La procura aveva aperto un fascicolo per stalking nei confronti dei tre giovani.

Le suore della scuola avevano richiesto un risarcimento di un milione di euro, ma il tribunale ha respinto la richiesta. I tre condannati potranno eventualmente rivalersi solo in sede civile.

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