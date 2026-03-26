Sotto controllo l’incendio che ha devastato la Riserva Naturale della Vauda, potrebbe essere doloso

NOLE – Sembra essere sotto controllo il terribile incendio che da ieri pomeriggio ha coinvolto la Riserva Naturale della Vauda, nel canavese. Sono ancora attivi alcuni focolai tra i territori di San Carlo Canavese e Vauda Canavese all’interno del poligono militare ma sembrano essere circoscritti.

I vigili del fuoco rimarranno comunque in zona con presidi per le prossime 24 ore anche perchè le previsioni parlano di un riacutizzarsi del fenomeno del foehn ed il vento forte potrebbe riaccendere focolai nascosti.

L’incendio alla Riserva Naturale della Vauda ha causato danni enormi e nelle prossime ore si potranno fare bilanci più precisi e capire se l’origine delle fiamme è di origine dolosa.

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