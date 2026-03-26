Reale Mutua Basket Torino, stop al Pala Gianni Asti: Scafati passa 74-82

TORINO – Si interrompe sul parquet del Pala Gianni Asti il tentativo di continuità della Reale Mutua Basket Torino, superata 74-82 dalla Givova Scafati al termine di una gara combattuta ma segnata, nei momenti decisivi, dalla maggiore solidità degli ospiti.

Dopo il successo ottenuto a Pistoia, i gialloblù non riescono a dare seguito alla propria crescita e restano fermi a quota 13 vittorie e 18 sconfitte, mancando un’occasione importante per consolidare la propria posizione nella corsa ai play-in.

La partita ha visto Scafati mantenere il controllo nei frangenti cruciali, facendo leva su una combinazione di fisicità, profondità del roster e lucidità nelle scelte offensive. Torino, pur mostrando energia e spirito combattivo, ha pagato proprio quei dettagli che spesso fanno la differenza contro avversari di alto livello.

Tra le note più positive per la squadra piemontese spicca la prestazione di Davide Bruttini, protagonista di una gara di grande concretezza: 17 punti, massimo stagionale, con un impeccabile 7 su 7 al tiro, a cui si aggiunge un contributo importante sotto canestro in termini di rimbalzi e presenza fisica.

Dall’altra parte, Scafati ha trovato nei suoi uomini chiave le risposte necessarie per respingere ogni tentativo di rimonta torinese. Terry Allen, con 23 punti, e Lorenzo Caroti, autore di 18, hanno guidato l’attacco campano con continuità ed efficacia, risultando determinanti nei momenti di maggiore pressione.

Nel postpartita, coach Demis Cavina Moretti ha sottolineato come la sconfitta sia maturata nei dettagli e nella differenza di fisicità, elementi che contro squadre di questo calibro pesano inevitabilmente sull’economia del match. Resta comunque l’atteggiamento positivo della squadra, chiamata ora a voltare rapidamente pagina.

Il calendario non concede pause: all’orizzonte c’è già uno scontro diretto fondamentale in chiave play-in, in programma sabato a Milano. Una sfida che Torino dovrà affrontare con determinazione, consapevole che il margine di errore, a questo punto della stagione, si riduce sempre di più.

Reale Mutua Torino – Givova Scafati 74-82 (18-15, 13-23, 13-16, 30-28)

Reale Mutua Torino: Davide Bruttini 17 (7/7, 0/0), Macio Teague 15 (4/11, 2/7), Robert Allen 14 (2/14,

2/3), Matteo Schina 11 (3/6, 1/2), Giovanni Severini 6 (0/2, 2/3), Federico Massone 5 (1/4, 1/3),

Matteo Ghirlanda 4 (1/2, 0/0), Umberto Stazzonelli 2 (1/1, 0/0), Lorenzo Tortu’ 0 (0/1, 0/3), Success

Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 12 / 18 – Rimbalzi: 35 14 + 21 (Robert Allen 10) – Assist: 12 (Matteo

Schina 5).

Givova Scafati: Terry Allen 23 (3/6, 4/6), Lorenzo Caroti 18 (1/2, 4/11), Bruno Mascolo 14 (7/10, 0/1),

Nazzareno Italiano 9 (2/3, 1/3), Caleb Walker 7 (2/7, 0/3), Marco Mollura 6 (1/1, 1/5), Antonio

Iannuzzi 5 (2/4, 0/0), Adrian Chiera 0 (0/1, 0/0), Saverio Bartoli 0 (0/0, 0/0), Nicolo Nobili 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 16 / 22 – Rimbalzi: 35 10 + 25 (Nazzareno Italiano 7) – Assist: 13 (Bruno Mascolo 5).

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