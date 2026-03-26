A Torino al museo delle Macchine funzionanti di Leonardo si festeggia il compleanno del genio

TORINO – Per il 574° compleanno di Leonardo Da Vinci, Torino gli rende omaggio con un evento speciale in programma mercoledì 8 aprile. Una serata che unirà la divulgazione scientifica della mostra dedicata alle macchine funzionanti di Leonardo alla recitazione, intrecciando conoscenza ed emozione. L’appuntamento rappresenta una nuova occasione per scoprire o riscoprire la mostra.

L’evento inizierà alle 18 con un viaggio tra le oltre 50 macchine funzionanti, realizzate a partire dai Codici vinciani e fedelmente ricostruite con materiali d’epoca. Alle 19, nel Salone d’Onore, Massimiliano Finazzer Flory porterà in scena “Viaggio favoloso in un’Italia che c’è”, una performance costruita sui testi originali e i taccuini di Leonardo. Ne emergerà una figura viva, sorprendente, capace di raccontare ancora oggi innovazione, natura e visione del futuro.

Per info, www.lamostradileonardo.com.

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